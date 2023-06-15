Ali Koç'tan PSG'ye: 'Arda Güler için Icardi artı para verin'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ile bir araya gelmiş, bu toplantı çok ses getirmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre; Bu görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. İki başkan da yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için birbirlerinin yıldız isimleri üzerinden nabız yokladı. PSG'nin gündeminde sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe'nin gündeminde ise Galatasaray'da geçen sezon kiralık oynayan Mauro İcardi vardı.
"ÇOK BÜYÜK TAKIMLARDA FORMA GİYECEK"
PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, Avrupa'da birçok kulübün transfer listesinde olan Arda Güler'in durumunu sordu.
Fenerbahçe Başkanı Koç'un, "Arda çok özel bir yetenek. Bir yıl daha takımda tutmak için uğraşıyoruz. Zaten sonrasında çok büyük takımlarda forma giyeceğine olan inancımız çok büyük. Bu konuda hiçbir endişemiz yok" yanıtını verdiği ve karşı hamleye geçtiği öğrenildi.
Koç'un Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi PSG'de olan İcardi'yi istediği bildirildi.
"BİZE EKSTRADAN PARA DA VERMELİSİNİZ"
Koç, "Icardi'yi takımımızda istiyoruz. Süper Lig'de başarılı işlere imza attı. Bize de büyük katkı verecektir. Nasıl yardımcı olursunuz" diye sordu.
Nasser Al Khelaifi, Arjantinli yıldız için en az 14-15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istediklerini söyledi. 30 yaşındaki golcünün kontratını 30 Haziran 2024'e kadar elinde tutan Fransız kulübünün başkanı, fiyat konusunda geri adım atmayacaklarını da ifade etti.
Ali Koç'un ardından Arda için Icardi'nin yanı sıra ekstradan para istediği ifade edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Bu görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. İki başkan da yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için birbirlerinin yıldız isimleri üzerinden nabız yokladı. PSG'nin gündeminde sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe'nin gündeminde ise Galatasaray'da geçen sezon kiralık oynayan Mauro İcardi vardı.
"ÇOK BÜYÜK TAKIMLARDA FORMA GİYECEK"
PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, Avrupa'da birçok kulübün transfer listesinde olan Arda Güler'in durumunu sordu.
Fenerbahçe Başkanı Koç'un, "Arda çok özel bir yetenek. Bir yıl daha takımda tutmak için uğraşıyoruz. Zaten sonrasında çok büyük takımlarda forma giyeceğine olan inancımız çok büyük. Bu konuda hiçbir endişemiz yok" yanıtını verdiği ve karşı hamleye geçtiği öğrenildi.
Koç'un Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi PSG'de olan İcardi'yi istediği bildirildi.
"BİZE EKSTRADAN PARA DA VERMELİSİNİZ"
Koç, "Icardi'yi takımımızda istiyoruz. Süper Lig'de başarılı işlere imza attı. Bize de büyük katkı verecektir. Nasıl yardımcı olursunuz" diye sordu.
Nasser Al Khelaifi, Arjantinli yıldız için en az 14-15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istediklerini söyledi. 30 yaşındaki golcünün kontratını 30 Haziran 2024'e kadar elinde tutan Fransız kulübünün başkanı, fiyat konusunda geri adım atmayacaklarını da ifade etti.
Ali Koç'un ardından Arda için Icardi'nin yanı sıra ekstradan para istediği ifade edildi.
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