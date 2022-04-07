Ali Koç'tan Mesut Özil için açıklama

Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumu merak edilirken Başkan Ali Koç'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Haber; Milliyet
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Ali Koç'tan Mesut Özil için açıklama
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07 Nisan 2022 08:14
Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürerken, Mesut Özil'in affedilmesi ile ilgili bir beklenti oluştu. Ancak bu durum Başkan Ali Koç'un açıklamasının ardından son buldu.

Konyaspor maçında oyundan çıktıktan sonra Teknik Direktör İsmail Kartal'a tepki gösteren yıldız futbolcu, kadro dışı kalmıştı. Derbi maçı öncesinde salı günü üyelerle buluşan Başkan Koç'a, Mesut'un affedilme ihtimali soruldu. Ancak Koç bununla ilgili olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu.

'BU KARAR ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL'

Başkan Ali Koç, "Henüz Mesut ile konuşmadım. Bu karar çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" ifadesini kullandı.

Koç'un bu ifadesinin ardından, derbi öncesi Mesut'un takıma katılma ihtimali oldukça azaldı. İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler gibi birçok oyuncuyla iyi ilişkisi olan Mesut, takım içinde genel olarak seviliyor. Ayrıca iki yıl daha kontratı da bulunuyor.

Fenerbahçe'den de ayrılmak istemeyen ve İstanbul'da yeni bir düzen kuran futbolcunun ayrılığı zor gözüküyor. 

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