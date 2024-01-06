Ali Koç'tan Krunic ve Savic açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, flaş bir transfer açıklaması yaptı.
Ali Koç yaptığı açıklamada, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur." dedi.
SAVIC TRANSFERİ
Ali Koç, gündemlerindeki Savic transferiyle ilgili ise, "Stefan Savic de çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek." ifadeleri kullanıldı.
STOPER VE 6-8 TRANSFERİ
Transfer yapılacak mevkiler ile ilgili Ali Koç, "Minimum 1 yabancı stoper, minimum bir 6-8 almalıyız. Gerisi gidecek oyuncuların açacağı yerlere bağlı. Biliyorsunuz kontenjan var." şeklinde konuştu.
"YAPTIĞIM HATALARDAN BİRİ"
Ali Koç, "Benim 5-6 yıllık süreçte yaptığım hatalardan biri, Balkanlar'dan daha çok oyuncu Türkiye'ye getirebilirdik. Sporculuğu, genç yaşlarından beri kendilerine bakmaları, şimdi bu yaşlarda böyle performans vermelerinin sebebi bu. Başka futbolcular 3 hafta plajda geçirir, Balkanlar 1 hafta tatil yapar, 2 hafta sezona hazırlık idmanları yaparlar." dedi.
Ali Koç yaptığı açıklamada, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur." dedi.
SAVIC TRANSFERİ
Ali Koç, gündemlerindeki Savic transferiyle ilgili ise, "Stefan Savic de çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek." ifadeleri kullanıldı.
STOPER VE 6-8 TRANSFERİ
Transfer yapılacak mevkiler ile ilgili Ali Koç, "Minimum 1 yabancı stoper, minimum bir 6-8 almalıyız. Gerisi gidecek oyuncuların açacağı yerlere bağlı. Biliyorsunuz kontenjan var." şeklinde konuştu.
"YAPTIĞIM HATALARDAN BİRİ"
Ali Koç, "Benim 5-6 yıllık süreçte yaptığım hatalardan biri, Balkanlar'dan daha çok oyuncu Türkiye'ye getirebilirdik. Sporculuğu, genç yaşlarından beri kendilerine bakmaları, şimdi bu yaşlarda böyle performans vermelerinin sebebi bu. Başka futbolcular 3 hafta plajda geçirir, Balkanlar 1 hafta tatil yapar, 2 hafta sezona hazırlık idmanları yaparlar." dedi.
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