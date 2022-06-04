Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezonun kombine fiyatları hakkında açıklama yaptı.



Sarı-lacivertlilerin Mali Genel Kurulu'nda bir üye, kombine fiyatlarına zam yapılmamasını talep etti. Bu talep üzerine Ali Koç açıklama yaptı.



Ali Koç konuşmasında "Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak." Herkes elini taşın altına koyacak." ifadelerini kullandı.



