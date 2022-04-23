Ali Koç'tan, Jorge Jesus için Portekiz çıkarması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan, Jorge Jesus için Portekiz çıkarması
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23 Nisan 2022 15:30
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yeni sezon öncesinde farklı teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin başkanı, teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gitti.

A Spor'un haberine göre; yanında sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki olan başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşme yapacak. Tarafların görüşmesinin bu akşam olması bekleniyor.

67 yaşındaki teknik adam Jesus, daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Portekizli menajer, son olarak çalıştırdığı Benfica'dan Aralık 2021'de ayrıldı.

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