Ali Koç'tan Joachim Löw sözü: 'Doğru!'

Vitor Pereira ile sezona başlayan Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamla olan birliktelik uzun sürmedi. Sarı-lacivertliler sezon sonuna kadar göreve İsmail Kartal'ı getirdi.



İsmail Kartal'ın başarılı performansı sonrası üst üste galibiyetler elde eden sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve kurmayları da gelecek sezon futbol yapılanması için çalışmalarına hız verdi.



Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç akşam saatlerinde taraftarların da yer aldığı bir organizasyona katılım sağladı. Konuşmak için kürsüye çıkan genç bir sarı-lacivertli taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bakarak "Joachim Löw ile görüşüldüğü söyleniyor" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "doğru" diyerek genç taraftarı onayladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin uzun zamandır gündeminde olan Joachim Löw ile ilgili ilk kez birinci ağızdan bir açıklama geldi.



62 yaşındaki teknik direktör, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'yi, 2000-2001 sezonunda da Adanaspor'u çalıştırmıştı. Joachim Löw 2006-2021 yılları arasında çalıştırdığı Almanya Milli Takımı'nın başında ise 2014'te Dünya Kupası'nı almış ve büyük bir prestij kazanmıştı.



