Ali Koç'tan Jesus'a; 'Kararını ver artık'

Fenerbahçe, Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sarı- lacivertlilerin puan kaybı kadar mücadele gücünden eksik görüntüleri ve isteksiz oyunları da dikkat çekmişti. İstanbul'a dönüşte başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile 'planlı olmayan' bir görüşme gerçekleştirmişti. Daha önce de benzer bir görüşme yapan ikili ardından 'el ele' fotoğraf vermişti. Bu Koç'un, Jesus'a desteği olarak algılanmıştı. Ancak bu sefer dışarıya böyle bir kare sızdırılmadı. Görüşmede iki taraf da takımdaki sorunları masaya yatırdı.Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus ile yaptığı görüşmede kendisine yaptıkları kontrat uzatma teklifi konusunu bir kez daha açtı. Sarı-lacivertli kulübün başkanınınifadelerini kullandığı belirtildi. Koç'un Jesus'a ilk kontrat önerisini sunduğu günkü gibi destek vermediği, sezon sonu ayrılmak istemesi durumunda buna karşı çıkmayacağı da öğrenildi. Koç, Jesus'tan sözlü rapor aldığı görüşmede takımın isteksiz oyunundan, ligin bu döneminde yaşanan kritik puan kayıplarıyla ilgili açıklamalar istedi.Jorge Jesus, Ali Koç'un sözleşme konusundaki hatırlatmasına şu cevabı verdiği öğrenildi. Portekizli çalıştırıcıdediği kaydedildi. Bu şartların da başında da transferde geniş yetki istediği belirtildi.Başkan Ali Koç ile Jorge Jesus'un buluşmasında devre arasında transfer edilen Jayden Oosterwolde konusu da gündemin ana maddelerinden biriydi. Koç görüşmede 6 milyon euro ödenerek alınan 21 yaşındaki sol bek içindediği belirtildi. Jesus'un da bu soruyayanıtını verdiği öğrenildi. Başkan Koç'un da o zamanediği kaydedildi.