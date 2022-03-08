Ali Koç'tan İsmail Kartal'a tebrik telefonu

F.Bahçe, Süper Lig'de önceki gün konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, ortaya koyduğu futbolla taraftarının büyük beğenisini kazandı. İrfan Can Kahveci'nin henüz 17. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ve 5 dakika sonrasında 1-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan sarı lacivertli takım, rakibiyle başa baş mücadele etti. Maç boyunca 5'i isabetli 11 şut atan İsmail Kartal'ın öğrencileri, buna karşın kendi kalelerinde 3'ü isabetli 17 şut gördü.



Futbolculara teşekkür mesajı



Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Trabzonspor maçında oluşan bu olumlu tablo yönetimi de harekete geçirdi.



Başkan Ali Koç karşılaşmadan sonra İsmail Kartal'ı telefonla arayarak, oynanan futboldan ötürü kutladı ve o sırada soyunma odasında olan oyunculara, 'teşekkür' mesajı gönderdi. Koç'un maçla ilgili olarak, "Taraftar sahaya, futbolcular oyuna odaklandığında neler yapabileceğimizi herkes gördü" yorumunu yaptığı öğrenildi.





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