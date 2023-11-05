Ali Koç'tan görüntü iddiasına cevap!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, toplantıda, MHK'nın eski başkanı Lale Orta'nın kendisine görüntü gönderdiği iddialarına cevap verdi.
Ali Koç'un sözleri şu şekilde:
"Ali Koç olarak doğrudan ve dolaylı bir şekilde bana gönderilen bir görüntü yok. Arkadaşlarıma gönderilen bir görüntü yok. Bunu incelemeniz lazım, ne bekliyorsunuz? Ben şahsen hukuki adımları attım. Kendine güvenen insan hukuka gider mi, bu kadar basit. İki takım da bastırınca, hadi bakalım etik kurulunu çalıştıralım demişler. Sadece bir konuyla ilgili; Sayın Lale Orta'nın Ali Koç'a görüntü yollaması... Niye öbürlerine açmıyorsunuz? Yoksa açtınız da yolda mı? Galatasaray soruşturulsun dediği için mi açtınız, öbürlerini açmıyorsunuz?
"Cumartesi bana geldi etik kurulundan. İki soru sorulmuş. Cumartesi yolluyorlar, üç gün içinde cevap verin diyorlar. '1- Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın VAR kayıtları size gönderildi mi 2-Söylemek istediğiniz başka bir husus var mı?' Olay bu. Senin çağırıp benim ifademi alman lazım. Benim, ilgili herkesin. Bu iddialarda bulunan kişi, gerçekleri o kadar saptırabiliyor ki. Böyle yazıyla, iki tane ucuz soruyla soruşturulacak konular değil. Türk futbolunun selameti için sonuna kadar soruşturulması gereken konular bunlar."
Ali Koç, toplantıda, MHK'nın eski başkanı Lale Orta'nın kendisine görüntü gönderdiği iddialarına cevap verdi.
Ali Koç'un sözleri şu şekilde:
"Ali Koç olarak doğrudan ve dolaylı bir şekilde bana gönderilen bir görüntü yok. Arkadaşlarıma gönderilen bir görüntü yok. Bunu incelemeniz lazım, ne bekliyorsunuz? Ben şahsen hukuki adımları attım. Kendine güvenen insan hukuka gider mi, bu kadar basit. İki takım da bastırınca, hadi bakalım etik kurulunu çalıştıralım demişler. Sadece bir konuyla ilgili; Sayın Lale Orta'nın Ali Koç'a görüntü yollaması... Niye öbürlerine açmıyorsunuz? Yoksa açtınız da yolda mı? Galatasaray soruşturulsun dediği için mi açtınız, öbürlerini açmıyorsunuz?
"Cumartesi bana geldi etik kurulundan. İki soru sorulmuş. Cumartesi yolluyorlar, üç gün içinde cevap verin diyorlar. '1- Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın VAR kayıtları size gönderildi mi 2-Söylemek istediğiniz başka bir husus var mı?' Olay bu. Senin çağırıp benim ifademi alman lazım. Benim, ilgili herkesin. Bu iddialarda bulunan kişi, gerçekleri o kadar saptırabiliyor ki. Böyle yazıyla, iki tane ucuz soruyla soruşturulacak konular değil. Türk futbolunun selameti için sonuna kadar soruşturulması gereken konular bunlar."