Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'a göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme!
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05 Kasım 2023 16:45
Son güncelleme 05 Kasım 2023 16:56
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, açıklamalarında ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu.

Ali Koç'un o sözleri şu şekilde:

"10. hafta oynanan maçlar var. Rizespor 0-1 Galatasaray, Pendikspor 0-5 Fenerbahçe. Bu maçlarla ilgili zaten biriken rahatsızlıklarımız vardı. Sayın başkanın programında da ilk 7 hafta yaşadığımız hakem hataları bir sezona bedel demiştim. Ondan sonra da yaşamaya devam ettik.

Bu Rizespor'a Allah sabır versin. Galatasaray'ın Rize'deki maçlarında hep farklı olaylar var ve hep bir takımın lehine olmuş bu hatalar. Nasıl oluyor da sistem hep bir takıma çalışıyor? Rakibimiz birçok maçını tek farkla kazanmıştır. Bu skorlarda maçın akışını etkileyen düdükler, verilen verilmeyen fauller, şampiyonluk yarışını doğrudan etkiliyor.

Trabzonspor maçının 25. dakikasında kaleciyi uyarıyorsun, 90 artıda sarı kart veriyorsunuz. Bugünkü lig tablosunda Fenerbahçe'nin pozisyonu hakemlere rağmen, rakibimizin pozisyonu ise hakemler sayesindedir."

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