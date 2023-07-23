Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 4 yeni lider!

Geçtiğimiz sezona göre farklı bir transfer stratejisi izleyen Fenerbahçe, yaptığı lider özellikli takviyelerle dikkat çekiyor. Özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku transferleri bu bağlamda göze çarpıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 4 yeni lider!
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23 Temmuz 2023 12:00
Son güncelleme 23 Temmuz 2023 12:25
Yaptığı lider özellikli futbolcu transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, yeni sezona iddialı girmek istiyor. Bu bağlamda en önemli Transfer Edin Dzeko oldu.

Takımın birinci kaptanı olan ve kısa sürede takıma gösterdiği etkiyle dikkat çeken Edin Dzeko'ya takım arkadaşları da büyük saygı duyuyor.

Dusan Tadic de Edin Dzeko gibi lider özelliğiyle göze çarpıyor. Ajax'ta kaptanlık yapan Tadic, kısa süre içinde takıma uyum sağladı.

İki futbolcunun yanı sıra Rodrigo Becao ve Strasbourg'da kaptanlık yapan Alexander Djiku da bu yöndeki tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca takımın yerlileri Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu da bu bağlamda öne çıkan isimlerden oldu.

 

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