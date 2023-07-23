Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 4 yeni lider!

Yaptığı lider özellikli futbolcu transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, yeni sezona iddialı girmek istiyor. Bu bağlamda en önemli Transfer Edin Dzeko oldu.
Takımın birinci kaptanı olan ve kısa sürede takıma gösterdiği etkiyle dikkat çeken Edin Dzeko'ya takım arkadaşları da büyük saygı duyuyor.
Dusan Tadic de Edin Dzeko gibi lider özelliğiyle göze çarpıyor. Ajax'ta kaptanlık yapan Tadic, kısa süre içinde takıma uyum sağladı.
İki futbolcunun yanı sıra Rodrigo Becao ve Strasbourg'da kaptanlık yapan Alexander Djiku da bu yöndeki tavırlarıyla dikkat çekiyor.
Ayrıca takımın yerlileri Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu da bu bağlamda öne çıkan isimlerden oldu.
Takımın birinci kaptanı olan ve kısa sürede takıma gösterdiği etkiyle dikkat çeken Edin Dzeko'ya takım arkadaşları da büyük saygı duyuyor.
Dusan Tadic de Edin Dzeko gibi lider özelliğiyle göze çarpıyor. Ajax'ta kaptanlık yapan Tadic, kısa süre içinde takıma uyum sağladı.
İki futbolcunun yanı sıra Rodrigo Becao ve Strasbourg'da kaptanlık yapan Alexander Djiku da bu yöndeki tavırlarıyla dikkat çekiyor.
Ayrıca takımın yerlileri Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Ferdi Kadıoğlu da bu bağlamda öne çıkan isimlerden oldu.