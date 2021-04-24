Ali Koç'tan Erol Bulut açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut hakkında açıklama yaptı.



Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç "Erol Hoca'ya da teşekkür ederiz. Şampiyonluktan bahsediyorsak, katkıları büyüktür. Duruşu, beyefendiliği ile bizde özel yeri olacaktır. İnşallah başarılı bir teknik adam olarak devam eder." açıklamasını yaptı.



Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Ali Koç "Emre Belözoğlu saha kenarında tecrübesiz olsa bile, futbol zekasıyla bu işi götürecektir. Onan inancımız sonsuzdur." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ise "25 Mart tarihinde teknik direktörümüz Erol Bulut ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Sezon boyu verdiği emek için kendisine teşekkür ediyoruz. Sezon sonuna kadar ise sportif direktörümüz Emre Belözoğlu, Futbol A Takım Direktörü olarak mesai vermeye devam edecek." açıklamasını yaptı.



