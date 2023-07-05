Ali Koç'tan Erden Timur sorusuna cevap

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'ın imza töreninde Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile ilgili gelen bir soruya cevap verdi.
"Elimizde belgeler var denen bir sezon geçti. Bu sezonu nasıl yöneteceksiniz bu anlamda?" sorusuna Ali Koç, "İşi sıkı tutacağız." dedi.
Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Bizim fıtratımızda olmayan, başkalarının fıtratında olan şeyleri artık biz de yapacağız. Nereye çekerseniz çekin." ifadelerini kullandı.
"BELGELERİ BEKLİYORUZ!"
Ali Koç, "Açıklanacak belgeleri bekliyoruz. Doğru dürüst yönetilen bir futbol olsa, Etik Kurulu 'Hemen belgeleri yollayın' der. Bu ikinci kez oluyor. Hakem atamaları ile bir şey açıklayacaklardı. İçeride iki köstebekleri var. TFF hemen soruşturma açmalı. Yüreği varsa hemen yapmalı. İlgili kurul hemen çağırmalı ve sormalı. Geçen sene eski bir hakem, bir şeylerden bahsetti. TFF yine sormadı. Bu adam TFF delegesi! Eyyamcılık veya cesaretsizlik. TFF derhal açıklama istemeli." açıklamasını yaptı.
"Elimizde belgeler var denen bir sezon geçti. Bu sezonu nasıl yöneteceksiniz bu anlamda?" sorusuna Ali Koç, "İşi sıkı tutacağız." dedi.
Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Bizim fıtratımızda olmayan, başkalarının fıtratında olan şeyleri artık biz de yapacağız. Nereye çekerseniz çekin." ifadelerini kullandı.
"BELGELERİ BEKLİYORUZ!"
Ali Koç, "Açıklanacak belgeleri bekliyoruz. Doğru dürüst yönetilen bir futbol olsa, Etik Kurulu 'Hemen belgeleri yollayın' der. Bu ikinci kez oluyor. Hakem atamaları ile bir şey açıklayacaklardı. İçeride iki köstebekleri var. TFF hemen soruşturma açmalı. Yüreği varsa hemen yapmalı. İlgili kurul hemen çağırmalı ve sormalı. Geçen sene eski bir hakem, bir şeylerden bahsetti. TFF yine sormadı. Bu adam TFF delegesi! Eyyamcılık veya cesaretsizlik. TFF derhal açıklama istemeli." açıklamasını yaptı.