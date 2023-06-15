Ali Koç'tan eleştirilere yanıt

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi gözler, 17 Haziran Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek olan mali genel kurula çevrildi
"ADAY ÇIKSIN YARIŞALIM"
Görevi bırakması yönündeki tepkilere, "Aday çıksın, kongrede yarışırız" şeklinde yanıt veren Ali Koç'un, mali genel kurulda önemli konulara açıklık getirmesi bekleniyor. Özellikle Süper Lig'de kaçan şampiyonluğun ardından gelen eleştirilere yanıt verecek olan Koç, yeni sezonun yapılanması hakkında detaylı bilgiler aktaracak
İLK KUPASINI KAZANDI
Başkan Ali Koç büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de ilk kupasını Ziraat Türkiye Finali'nde Başakşehir'i yenerek kazandı.
"ADAY ÇIKSIN YARIŞALIM"
Görevi bırakması yönündeki tepkilere, "Aday çıksın, kongrede yarışırız" şeklinde yanıt veren Ali Koç'un, mali genel kurulda önemli konulara açıklık getirmesi bekleniyor. Özellikle Süper Lig'de kaçan şampiyonluğun ardından gelen eleştirilere yanıt verecek olan Koç, yeni sezonun yapılanması hakkında detaylı bilgiler aktaracak
İLK KUPASINI KAZANDI
Başkan Ali Koç büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de ilk kupasını Ziraat Türkiye Finali'nde Başakşehir'i yenerek kazandı.