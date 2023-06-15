Ali Koç'tan eleştirilere yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 17 Haziranda yapacağı mali kongre'de gelen eleştirileri yanıtlayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ali Koç'tan eleştirilere yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2023 10:44
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi gözler, 17 Haziran Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek olan mali genel kurula çevrildi

"ADAY ÇIKSIN YARIŞALIM"

Görevi bırakması yönündeki tepkilere, "Aday çıksın, kongrede yarışırız" şeklinde yanıt veren Ali Koç'un, mali genel kurulda önemli konulara açıklık getirmesi bekleniyor. Özellikle Süper Lig'de kaçan şampiyonluğun ardından gelen eleştirilere yanıt verecek olan Koç, yeni sezonun yapılanması hakkında detaylı bilgiler aktaracak

İLK KUPASINI KAZANDI

Başkan Ali Koç büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de ilk kupasını Ziraat Türkiye Finali'nde Başakşehir'i yenerek kazandı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery