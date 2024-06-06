Ali Koç'tan Ebrar Karakurt açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair Habertürk'te açıklamalar yaptı. Ali Koç, Ebrar Karakurt transferiyle ilgili de konuştu.
Ali Koç "Ebrar Karakurt'a 'Seneye seni alacağım' dediniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi.
"Ebrar Karakurt'u isterim ben. Ebrar, müthiş bir oyuncu. Rusya'da istatistikleri kırdı, rekor bırakmadı. Çılgın bir oyuncu, çılgın bir karakter. Bir kere yemek yedik beraber. Orada da şakayla karışık laf açıldı. Dünya çapında bir takım olacaksanız, biz oraya yakınız, en iyi Türkler'i almalısınız, Ebrar da öyle biri."
Ali Koç "Ebrar Karakurt'a 'Seneye seni alacağım' dediniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi.
"Ebrar Karakurt'u isterim ben. Ebrar, müthiş bir oyuncu. Rusya'da istatistikleri kırdı, rekor bırakmadı. Çılgın bir oyuncu, çılgın bir karakter. Bir kere yemek yedik beraber. Orada da şakayla karışık laf açıldı. Dünya çapında bir takım olacaksanız, biz oraya yakınız, en iyi Türkler'i almalısınız, Ebrar da öyle biri."