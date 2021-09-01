Ali Koç'tan Aziz Yıldırım için olay sözler!..

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım hakkında gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı.

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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım için olay sözler!..
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31 Ağustos 2021 23:13
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında gündeme damga vuracak sözler sarfetti ve Yıdırım'a bir kez daha hodri meydan dedi.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖYLEDİKLERİ

Aziz Yıldırım'ın kendisini yıpratmak için her şeyi yaptığını ifade eden Ali Koç: "Kumpasta yatan 2 ayrı ekip var. Bunlardan biri Aziz Yıldırım ve ekibi. Kendisi açık bir şekilde neler beklediğini söyledi. Tribünlere yollatacağım seni dedi. İşler kötü giderse yollanır başkan" dedi.

BAŞKAN ADAYI OLSUN

Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olması durumunda hemen yarın genel kurul kararı alacağını açıklayan Ali Koç, "Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor, açık açık söylüyor. Bir nevi darbe bu. Sandık orada, seçimler ortada. Biri başkan olmak istiyorsa sandık orada. Er meydanına çıksın. Çıkacağım desin, yarın genel kurul çağrısı yaparım" şeklinde konuştu.

BEN KİMSEDEN ASLA KAÇMAM

Aziz Yıldırım'dan asla kaçmayacağını vurgulayan Ali Koç: "İyilikten nasibini almamış duruş sergiliyor son dönemde. Sakin olduğuma falan bakmayın. Ben kimseden kaçmam, korkmam demiyorum, kimseden kaçmam. Defalarca dedim, çıkalım konuşalım karşılıklı dedim. İstediğiniz yerde çıkalım. O olmadı" dedi.

AZİZ YILDIRIM'A CANLI YAYIN DAVETİ

Aziz Yıldırım'ın bir TV programında canlı yayına davet eden Ali Koç: "Son seçimde de artık ben yeter dedim. Hala talebime cevap yok. Aziz Yıldırım çıkmazsa ben çıkarım dedim. Cesareti varsa ve kulübe dediği kadar aşıksa... Şahsi ihtirasları kulübün ötesine geçmiştir. Cesareti varsa istediği yerde, istediği zaman" ifadelerini kullandı.


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