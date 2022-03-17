Ali Koç'tan ayrılık açıklaması; Berke Özer

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6 genç isim için düzenlenene basın toplantısında sorulara yanıt verdi.



SERDAR AZİZ'İN DURUMU



Sözleşmesi bitecek olan Serdar Aziz ile ilgili konuşan Ali Koç "Serdar Aziz, bence Türkiye'deki en iyi yerli stoper. Belli bir noktaya geldik." dedi.



ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI



Altay Bayındır ile ilgili açıklama yapan Ali Koç "Altay ile yeni başladık görüşmelere. Altay benim görmek istediğim profildir. Ersun Hoca buldu getirdi, gündemimizde yoktu. 21 yaşında kaleye geçer mi dediler, geçti. Hayalimdeki futbolcu profili. Başarılı ama kendini hep geliştiriyor. Hem fiziken hem mental olarak. Ders alıyor, lisan dersi alıyor, psikoloğu var. Hayatında hedefleri var. Ciddi, çok olgun, Fenerbahçe'yi dibine kadar benimsemiş, çubuklu formayı taşımanın sorumluluğuna hakim, bu yükü kaldırabilecek, örnek olabilecek, lider karakterli bir oyuncumuz. Kaledeki 90 dakikalık performansı değil, hayatın her alanını yaşayış şekliyle Fenerbahçe'de görmek istediğim sporcu profilidir. Altay ile sözleşme görüşmelerine yeni başladık. Sıkıntı olmaz. Altay bizim parçamız." ifadelerini kullandı.



BERKE ÖZER İLE AYRILIK



Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi bitecek kaleci Berke Özer için de açıklama yapan Ali Koç "Her iki tarafın da hayrı için Berke Özer ile seneye birlikte olmama kararı verdik." dedi.





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