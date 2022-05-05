Ali Koç'tan 3. Jorge Jesus çıkarması

Fenerbahçe sezon sona ermeden teknik direktörlük meselesini çözmeyi hedefliyor.



Daha önce Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları basına yansıyan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beşiktaş ile oynanacak derbi maçın ardından Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi. Gelen bilgilere göre yıllık toplam maliyetin 7.5 milyon euroyu bulabileceği ifade ediliyor. Sözleşmenin süresi ise 3 yıl olarak öngörülüyor.



İKİYE BÖLÜNDÜLER



Sosyal medyada ise Sarı-Lacivertli taraftarlar hoca konusunda adeta ikiye bölünmüş durumda. F.Bahçeli taraftarlar maçlarda İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulunup, takımda kalmasını isterken ve sanal alemde de destek verirken, bir grup taraftar Twitter'da "#JesusFenerbahçe'ye" hashtagi açtı. Bu etiket kısa sürede Twitter'da üst sıralara yükseldi.





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