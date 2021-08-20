Ali Koç'tan 1 milyar TL'yi aşan destek!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ailesinin sahibi olduğu Koç Holding bünyesindeki firmalarını kulübe sponsor yaparak gelir kalemlerini artırmayı sürdürüyor.



Erkek futbolda AVIS, Aygaz, Tüpraş ve #HeForShe üzerinden kulübe sponsor olan Koç Holding, basketbolda Beko, voleybolda ise Opet ile Fenerbahçe'ye destek veriyor.



AVIS için Otokoç ile 50 milyon TL artı KDV'lik bir anlaşma yapan Fenerbahçe, ayrıca Aygaz ile bu sezon da çalışmaya devam edecek. #HeForShe ve Tüpraş ile bu sezon iş birliğini sürdürmeyecek. #HeForShe ve Tüpraş sponsorlukları, 3 sezon Fenerbahçe'ye toplam 6 milyon euro civarında bir gelir yaratmıştı.



Basketbolda Beko ile 100 milyon TL civarı, Aygaz ile yaklaşık 12.5 milyon TL'lik anlaşmalar daha önce yapılmıştı.



Voleybolun sponsoru Opet, ayrıca stadyumun çeşitli yerlerindeki reklamlar için önceki 3 sezonda 6.5 milyon TL yıllık ücretli anlaşmalar yapmıştı. Opet, ayrıca voleybol takımı için de sezon başına 5 milyon TL civarında ödemeler yaptı.



1 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE DESTEK!



Başkanlığının ilk günlerinde 50 milyon dolarlık (Bağış yapıldığı dönem kuruyla 237 milyon TL) katkı da yapan Ali Koç, Otokoç ile 4 sezonda 155 milyon TL üzerinde, HeForShe ve Tüpraş ile 3 sezonda 60 milyon TL civarı, basketbolda 300 milyon TL üzerinde, Aygaz ile 4 sezonda toplam 50 milyon TL, Opet ile 45 milyon TL üzerinde katkı sağladı.



Ali Koç'un Fenerbahçe'ye şahsen ve şirketleriyle aktardığı rakam ise toplamda 1 milyar TL'yi aştı.



