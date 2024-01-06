Ali Koç, Süper Kupa maçı için tarih verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk ekranlarında Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının yeni tarihi için açıklamalarda bulundu.
YENİ TARİHİ İŞARET ETTİ
Suudi Arabistan'da oynanacak maçın yeni konumunu TFF'nin belirleyeceğini söyleyen Koç, "Süper Kupa maçını tabii ki oynayacağız. TFF nerede karar verirse orada. Ocak ayında deniyor ama ihtimal yok. Biz nerede oynanacağına dair bir yer oynamadık. Samsun veya Ankara deniyor. Biz nerede denirse orada oynayacağız. Ocak ayı denirse hayır deriz, 7 tane maç var ocakta. Takvime baktık, çok sıkıntılı. Seçimlerin olduğu hafta maç yok, belki onun cuması. Bu TFF'nin yapacağı bir iş tabii ki." ifadelerini kullandı.
"YABANCI HAKEM İSTEDİK, OLMADI"
Maçta yabancı hakem istediklerini ancak bu talebin karşılık görmediğini söyleyen Koç, "Süper Kupa maçı yurtdışında olursa yabancı hakem kadrosu da olabilir diye düşündük. Bu fikri öneriyi getirdik. TFF de sıcak baktı. Rakibimiz sıcak bakmadı. Zaman içinde öğrendik bunu. TFF yöneticileri sıcak baktı. Yurtdışında elit Türk hakemler var, Hollanda'da Serdar Gözübüyük ile temasa geçildi, TFF temasa geçmiş. Serdar Bey de gurur duyacağını söyledi. Biz niye yabancı hakem istedik? Fenerbahçe'nin hakkı son 10 yılda o kadar çok yeniyor ki, bari bu tek maçta yabancı elit hakem olsun istedik."" sözlerini sarf etti.
YENİ TARİHİ İŞARET ETTİ
Suudi Arabistan'da oynanacak maçın yeni konumunu TFF'nin belirleyeceğini söyleyen Koç, "Süper Kupa maçını tabii ki oynayacağız. TFF nerede karar verirse orada. Ocak ayında deniyor ama ihtimal yok. Biz nerede oynanacağına dair bir yer oynamadık. Samsun veya Ankara deniyor. Biz nerede denirse orada oynayacağız. Ocak ayı denirse hayır deriz, 7 tane maç var ocakta. Takvime baktık, çok sıkıntılı. Seçimlerin olduğu hafta maç yok, belki onun cuması. Bu TFF'nin yapacağı bir iş tabii ki." ifadelerini kullandı.
"YABANCI HAKEM İSTEDİK, OLMADI"
Maçta yabancı hakem istediklerini ancak bu talebin karşılık görmediğini söyleyen Koç, "Süper Kupa maçı yurtdışında olursa yabancı hakem kadrosu da olabilir diye düşündük. Bu fikri öneriyi getirdik. TFF de sıcak baktı. Rakibimiz sıcak bakmadı. Zaman içinde öğrendik bunu. TFF yöneticileri sıcak baktı. Yurtdışında elit Türk hakemler var, Hollanda'da Serdar Gözübüyük ile temasa geçildi, TFF temasa geçmiş. Serdar Bey de gurur duyacağını söyledi. Biz niye yabancı hakem istedik? Fenerbahçe'nin hakkı son 10 yılda o kadar çok yeniyor ki, bari bu tek maçta yabancı elit hakem olsun istedik."" sözlerini sarf etti.
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