Ali Koç: "Size güveniyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın ardından takımın başında bulunan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile görüşme yaptı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Ali Koç: 'Size güveniyorum'
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10 Mart 2020 11:46
Ersun Yanal'la yolları ayıran Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile bir görüşme yaptı. Tecrübeli ikiliye ellerini taşın altına koydukları için teşekkür eden Koç, "Takımı bir an önce toparlayın. Benim size güvenim tam" dedi.

Taktik çalışıyorlar

Fenerbahçe idmanlarında artık ağırlık taktik çalışmalarda. Antrenörler Zeki Göle ile Volkan Demirel, Ersun Yanal'ın aksine bu çalışmalara yoğunlaşmış durumda. Sarı-lacivertliler özellikle kanat organizasyonları ve duran top çalışmaları yapıyor. Serbest atışlarda Mehmet Ekici ön plana çıkarken, son iki resmî maçta atılan gollerde bu idmanların meyveleri toplanıyor.

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