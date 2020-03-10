Taktik çalışıyorlar



Ersun Yanal'la yolları ayıran Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile bir görüşme yaptı. Tecrübeli ikiliye ellerini taşın altına koydukları için teşekkür eden Koç, "Takımı bir an önce toparlayın. Benim size güvenim tam" dedi.Fenerbahçe idmanlarında artık ağırlık taktik çalışmalarda. Antrenörler Zeki Göle ile Volkan Demirel, Ersun Yanal'ın aksine bu çalışmalara yoğunlaşmış durumda. Sarı-lacivertliler özellikle kanat organizasyonları ve duran top çalışmaları yapıyor. Serbest atışlarda Mehmet Ekici ön plana çıkarken, son iki resmî maçta atılan gollerde bu idmanların meyveleri toplanıyor.