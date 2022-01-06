Ali Koç sınırları zorluyor, Löw ikna olmuyor!

Göreve geldiği günden beri teknik direktör istikrarı yakalayamayan ve başkanlığının dördüncü sezonunda istifaya davet edilen Ali Koç, Fenerbahçe'nin başına tartışılmayacak bir isim getirmek için sınırları zorluyor.

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Ali Koç sınırları zorluyor, Löw ikna olmuyor!
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06 Ocak 2022 09:39

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