Ali Koç: "Servet Yardımcı ile derdimiz var"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Asbaşkanı Servet Yardımcı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç: 'Servet Yardımcı ile derdimiz var'
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11 Mart 2022 17:52
Fenerbahçe başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bizim Servet Yardımcı ile bir derdimiz var. 2019/20 sezonunda bir hakemi arayıp küfürler edip tehdit ettiniz mi? Bunun cevabını sizden istiyorum. Geçen haftaki açıklamamızdan sonra ağır yeminler ederek, atamalarla alakanız olmadığını söylüyorsunuz. Ben de iddia ediyorum. İstiyorsanız televizyona çıkıp, konuşalım. Var mı yok mu?" dedi.

Başkan ayrıca, "Bu saatten sonra, bulunduğunuz yapacağınız her şeyi, gözümüz kulağımız açık şekilde, dikkatler sizin üstünüzde. Sadece siz değil, bunu yapanlar karda yürüyüp iz bırakmayan şekilde yapıyorlar. Bir süre bizim stadyumumuza gelmemenizi dostunuz olarak tavsiye ediyorum. Bu size son ikazımız. Yanlış yoldasınız. Orada yanlış yolda olan biri daha var. Sizin göreviniz, adil rekabeti sağlamak. Birkaç kişiye yakın olmak değil, herkese eşit mesafede olmak. Bence tez zamanda bu işi de bırakın. Hatta hepiniz. MHK de TFF de." şeklinde konuştu.



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