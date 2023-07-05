Ali Koç: 'Şampiyonluklar sahada kazanılmıyor'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'ın imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, "Türkiye'de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor. Birazdan rakamları açıklayacağım. Fenerbahçe taraftarına mesaj olarak bunları paylaşacağım. Geçen sene şampiyon olamamak tahammül sınırlarını zorladı. Futbol takımımıza yeterince kredi verilmiyor. Bunun yanlış olduğunu paylaşacağım. Takımımıza inanmalarını, sarılmalarını, rakip ve hakemler üzerinde iyi bir baskı kurabilmelerinin ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Bu sezon seferberlik ilan etmeliyiz. Sıkı sıkıya sarılmalıyız." dedi.
"SON 3 SEZONDA EN ÇOK PUANI BİZ TOPLADIK"
Sarı lacivertli kulübün başkanı, son 3 sezonun puan tablosunu paylaşarak, "Son üç sezonda en çok puan toplayan takım Fenerbahçe. Ne hikmetse Fenerbahçe lehine hiç hakem hatası yok! Aleyhine o kadar çok ki... Sahada adil rekabet için lobi mi yapmak gerekiyor? Ne yazık ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Taraftarlarımız bir ve bütün olmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, "Türkiye'de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor. Birazdan rakamları açıklayacağım. Fenerbahçe taraftarına mesaj olarak bunları paylaşacağım. Geçen sene şampiyon olamamak tahammül sınırlarını zorladı. Futbol takımımıza yeterince kredi verilmiyor. Bunun yanlış olduğunu paylaşacağım. Takımımıza inanmalarını, sarılmalarını, rakip ve hakemler üzerinde iyi bir baskı kurabilmelerinin ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Bu sezon seferberlik ilan etmeliyiz. Sıkı sıkıya sarılmalıyız." dedi.
"SON 3 SEZONDA EN ÇOK PUANI BİZ TOPLADIK"
Sarı lacivertli kulübün başkanı, son 3 sezonun puan tablosunu paylaşarak, "Son üç sezonda en çok puan toplayan takım Fenerbahçe. Ne hikmetse Fenerbahçe lehine hiç hakem hatası yok! Aleyhine o kadar çok ki... Sahada adil rekabet için lobi mi yapmak gerekiyor? Ne yazık ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Taraftarlarımız bir ve bütün olmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar." ifadelerini kullandı.