Ali Koç: 'Rıdvan Dilmen üye olsa yönetime alırım'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk yayınında Rıdvan Dilmen ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.



İşte Ali Koç'un 'Rıdvan Dilmen sportif direktör olacak mı?' şeklinde gelen soruya yanıtı:



"Rıdvan Dilmen arkadaşım, dostum. O da kendi alanında medya tarafında savaş veriyor. Oraların da temizlenmesi lazım. Münferit üyeleri hala çalışıyorlar. Rıdvan benim çok saygı duyduğum mücadele veriyor. Tek başına veriyor. Benim federasyonla ilgili düşüncelerimi içim dışım bir olmasan paylaşmamam lazım. Ben 28. şampiyonluğu bekliyorum. Futbolun temizlenmesi lazım. İnanın kokuşmuş sistem var. Rıdvan futbol adına inandığım, güvendiğim biri. Üye olsa yönetime de alırsın ama üye değil. Onun verdiği mücadeleyi gözardı etmeyin."



