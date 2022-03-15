Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Ali Koç'u PFDK'ya sevk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
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15 Mart 2022 21:53
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, Fenerbahçe Kulübü ve başkan Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, sarı-lacivertli kulübü resmi site ve sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar nedeniyle sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti. Kulüp başkanı Ali Koç da aynı gerekçeyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

Galatasaray'ı, Beşiktaş maçında çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk eden kurulun, Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Anıl Demirci'yi ise sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderdiği ifade edildi.

Yukatel Kayserispor'un İttifak Holding Konyaspor maçında, Adana Demirspor'un da Demir Grup Sivasspor müsabakasındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.

Demir Grup Sivasspor ile Altay'ın ise talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle disipline yollandığı aktarıldı.

Öte yandan, Çaykur Rizespor futbolcusu Fabricio Baiano'nun, Kasımpaşa maçındaki kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği kaydedildi.

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