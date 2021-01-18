Ali Koç: "Perotti için çok üzülüyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Diego Perotti için açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ali Koç: 'Perotti için çok üzülüyorum'
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18 Ocak 2021 21:38
Ali Koç, sezon başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Diego Perotti hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı açıklamasında; "Çok fazla sakatlıkla uğraşıyoruz. Diego Perotti bir riskti. Burada 4 maç oynadı, 3 maçta 3 puan alamızda büyük katkısı oldu. Ancak ne yazık ki talihsiz şekilde sakatlığı tekrarladı. Bu sezon faydalanamayacağız. Yaptığımız anlaşma çerçevesinde adımlarımızı atacağız. Çok üzülüyorum, çok karakterli biri ama istediğimiz gibi olmadı." dedi.



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