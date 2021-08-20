Ali Koç: 'Pelkas tabii ki satılmayacak'

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın sistemine uymadığı ve İtalya'dan talipleri olduğu konuşulan Dimitris Pelkas takımda kalıyor.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HJK Helsinki maçının ardından Yunan yıldızı gönderme gibi bir düşünceleri olmadığını söylerken, "Dimitris Pelkas tabii ki satılmayacak. Bunları çıkaranlar var" dedi.



Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Pelkas, omzundaki sakatlık nedeniyle Eylül'ün 2. haftasına kadar takımdan ayrı kalacak.



