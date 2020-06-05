"İHRAÇ ETMEK, MÜKAFAT OLUR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in kulüp üyeliğinden ihraç edilip edilmeyeceğiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.FBTV'de konuşan Ali Koç, programın moderatöründen gelen 'ihraç ve istifa' ile ilgili soruya, "Biliyorum, çok tepki var. İki yönde tepki var. TFF'den istifa etmesi ve kulüp üyeliğinden ihracı ile ilgili de tepkiler var. İki konuya da değinmek istiyorum. İstifa kişisel bir müessesedir. İstifa etmek isterse ayrılır. İstifa edebilmek için irade ve özgürlüğe sahip olması gerekmektedir. Sayın Başkanın itinayla seçildiğini, manevra alanının kısıtlı olduğunu birkaç kez belirtmiştim. İstifa edeceğini veya etmesini beklemenin doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.İhraçla ilgili de konuşan Ali Koç, "Kulüp üyeliğinden ihraç bir sürece bağlıdır. Tüzüğümüzde de net bir şekilde tarif edilmiştir. Bu yönetim kuruluna kalan bir karar değildir. Bu gelen yoğun talepler, tepkiler, mesajlar, başvurular ilgili kurullar tarafından değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.Ali Koç, "Taraftarlarımıza söylemek istediğim şu. Fenerbahçe'yi gerçek anlamda, gönülden, özümsememiş biri için çok da fazla etkisi olacağını düşünmüyorum. Belki de fayda sağlayacaktır. Mükafat olacaktır. Fenerbahçe'nin gücü, kulübün sahibi olan kongre üyeleri ve taraftarlarıdır. Kongre üyeleri, tarihte örnekleri olduğu gibi kulübü sahiplenmişlerdir. Burada benzer bir durum görüyorum." açıklamasını yaptı.Fenerbahçe Başkanı, "Taraftarlarımıza bu konuda birkaç söz söylemek istiyorum. Bir kurumdan atılmak, onur kırıcı, üzgünlüğü sebebiyet veren bir unsurdur. Ben şahsen Nihat Bey'in ihraç edilmesinin bir anlam ifade etmeyeceği, şirin gözükmek istediği kesimler açısından da mükafat olacaktır. Ben koskoca Fenerbahçe camiasını karşıma aldım diye rahat bir şekilde söyleyecektir. Bu yoğun baskı ve talep çerçevesinde görevimiz süreci en doğru şekilde çalıştırmak." sözleriyle konu hakkındaki sözlerini tamamladı.