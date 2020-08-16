Ali Koç, otelde bizzat görüştü: Mame Thiam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'dan forvet hedefi Mame Thiam ile görüştü.

Haber; Sporx.com dış haberler
Ali Koç, otelde bizzat görüştü: Mame Thiam
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16 Ağustos 2020 17:53
Transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe'de forvet bölgesine yapılacak hamle için girişimler sürüyor.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam bir araya geldi ve ilk görüşmeyi yaptı.

Görüşmede menajer Ahmet Bulut ve yönetici Selahattin Baki'nin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

PANDEMİDEN SONRA PATLAMA YAPTI

Özellikle pandemiden sonraki dönemde gösterdiği performansla Süper Lig'in öne çıkanları arasına giren Senegalli yıldız oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor.

Pandemiden arasının ardından çıktığı 8 maçta 5 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Thiam, Kasımpaşa'da ise toplam 28 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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