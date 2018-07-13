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Ali Koç operasyona kulüpten başladı

Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç, seçim döneminde etkin olan kulüp personelleriyle yollarını ayırmaya başladı.

Kaynak: Hürriyet
Ali Koç operasyona kulüpten başladı
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13 Temmuz 2018 12:28
Fenerbahçe'de Ali Koç'un gelişinden sonra kulüpte özellikle kongre döneminde etkin olan personel gönderilmeye başlandı.

Seçim sürecinde sürekli Aziz Yıldırım'ın yanında olan Meriç Çam görevine ilk son verilen isim oldu.

Kongre sonrası Ali Koç'un, "Kulübün bir çalışanı olarak neden bu kadar etkin oldun?" sorusuna, "Aziz Yıldırım'a vefa borcum vardı" yanıtını veren Çam, Koç'un, "O zaman gereğini yap" sözlerine karşılık istifa etmemişti.

Meriç Çam'ın yanı sıra 1 Milyon Üye departmanındaki iki personelin daha görevine son verildi. Ayrıca Fenerbahçe TV'de çalışan Berna Yılmaz ve Atakan Gürses'in yanı sıra Sedat Hayran da görevine son verilen isimler oldu.

Sarı lacivertli kulüpte son derece şişkin olan kulüp personeli kadrosu ekonomik durum nedeniyle zaman içerisinde eritilecek.

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