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Ali Koç önce üzüldü, sonra sevindi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anderlecht deplasmanında da yönetim kurulu üyeleriyle beraber takımını yakından takip etti.

Kaynak: Milliyet
Ali Koç önce üzüldü, sonra sevindi!
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26 Ekim 2018 04:49
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anderlecht deplasmanında da yönetim kurulu üyeleriyle beraber takımını yakından takip etti.

90 dakikayı tribünden izleyen Koç, sarı-lacivertliler 2-0 geriye düşünce çok üzüldü.

Ancak kısa sürede 2-2'nin yakalanmasıyla çok sevinen Başkan Koç, maç sonunda da takımını ayakta alkışladı.

Eljif Elmas gelirken de özel ilgi gösteren Ali Koç, bitiş düdüğünün ardından soluğu taraftarların yanına aldı.

F.Bahçe Başkanı, yöneticileriyle beraber tribünlere kadar gidip, taraftarları selamladı.

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