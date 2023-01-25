Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yönelik canlı yayına çıkma davetine karşılık alamayınca, sürprizi bir karar aldı.



Ali Koç ve Dursun Özbek'in canlı yayına çıkması halinde, iki başkanla program yapacağını açıklayan Oğuzhan Uğur, sarı-lacivertli kulüpten sürpriz bir haber aldı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, YouTube'da yayın yapan Mevzular Açık Mikrofon'a konuk olma kararı aldı.



Programın sahibi olan Oğuzhan Uğur yaptığı açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Sn. Ali Koç'un ekibi bize ulaştı ve kendisinin bizimle yayın yapmayı kabul ettiğini ilettiler. Çalışmalara başladık. Bilgilendirme yakında." ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un katılacağı yayınla ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacak.





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