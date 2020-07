Ali Koç: 'Obradovic'in kalmasını isterdim'

Ali Koç katıldığı canlı yayında Fenerbahçe Beko'da yaşanan Obradovic konusunu, yeni yapılanmayı ve yeni gelecek antrenör konularında mesajlar verdi.



Obradovic ile yaptıkları konuşmayı ve Aralık ayında yaşanan iplerin kopma noktasını aktaran Ali Koç yeni hoca konusunda ismi geçen Jasikevicius konusuna da açıklık getirdi.



Ali Koç'un basketbol şubesi ile ilgili açıklamaları şu şekilde:



"OBRA'NIN KALMASINI İSTEDİK"



"Obradovic, Fenebrahçe'ye gönül vermiş herkesin gönlünde taht kurmuş bir insan. Bİr figür, bir lider... Fenerbahçe'nin basketbol seviyesini çok yükseklere çıkardı. Kupalar getirdi, final four'a abone olduk. Fenerbahçe'nin efsanesidir. İnşallah bir gün geri gelir. Ne şanslıyız ki Obradovic gibi bir hocamız olur. Çok iyi bir Fenerbahçeli ve aidiyet duygusu yüksek bir adam. Lider, benimsemiş, markayı başka bir seviyeye getirmiş birisi. Kontratı bu sene bitiyordu. Bize saldırılan konulardan bir tanesi de bu. Semih Bey'le hocamızın arası açıkmış, biz gitmesini istemiyormuşuz vs. Böyle bir karakteri bile bile göndermek hangi başkanın işine gelir. Hele ki seçim arefesinde. Biz kalmasını istedik."



"ARALIK AYINDA İSTİFASINI VERDİ"



"Geçen sezon içinde Semih Bey, basketbolla ilgileniyordu. Anahtar teslim bir şubeydi. Pandemi öncesi sezondan bahsediyorum. Biz sezon içerisinde birkaç kez sözleşme yenilemek istedik. Aralık civarında saçma bir mağlubiyet almıştık. O da bize istifasını sunmuştu. Biz de dedik ki vazgeçmemeyi sen öğrettin. Vaz mı geçiyorsun? Vazgeçemezsin. Her sezon başarılı olacaksın diye de bir kaide yok. Hocamız istediği mühletçe kulüpte kalabilir dedim. Dedik ki istiyorsan transfer yapalım, iki transfer yaptık. Onu da anlıyorum, bazen ne yapsan olmuyor. Biz bütün planlamamızı hocamızla devam etme üzerine yaptık. Yoksa neden Vesely'le 3 yıllık anlaşma yapalım? Hem yeni transferleri hem de sözleşme uzatmalarını hocamız istedi diye yaptık."



"20 MİLYON EURO BÜTÇEYİ KABUL ETTİ"



"Sonra pandemi araya girdi. İlk uçakla İstanbul'a geldi hocamız. Biz kendi bütçemiz çerçevesinde en fazla 20 yapabileceğimizi söyledik. O da kabul etti sağ olsun. Aileme sorma ihtiyacım var dedi bize. Maaş aşamasına hçbir zaman gelmedik ama bütçelerle neler yapabileceğimizi konuştuk. Bir insan ailesiyle istişare edip, ben 1 sene off oluyorum diyorsa ona hiçbir şey diyemezsiniz. Üzüldük. Her Fenerbahçeli ne kadar üzüldüyse biz de o kadar üzüldük."



"KEŞKE OBRADOVIC KALSAYDI"



"Hoca bu sene çalışmayacağım diyorsa çalışmayacaktır. Hocamızın ayrılıyor olması bazı yerleri çok sevindirdi. Bir tane eski yöneticimiz var çıkıyor, konuşuyor. Biz geldiğimizde ilk işimiz 10 milyon dolar ödeme yaptık. Eski dönemde vaktinde ödeniyormuş gibi bize vaktinde ödenmiyor dendi. Bize kararını belirtti, üzüntümü ilettim, saygı duyduğumu söyledim. Yarın sen ben Semih Bey Maurizio istişare yapalım. Açıklama yapalım dedim. Akşam 9 sularında açıklamam budur diye bize açıklamasını verdi. Sabah açıklarız diye düşündüğümüz şeyi akşam 11'de verdik. Keşke Obradovic bizde kalmış olsaydı. Bizi yerden yere vurdular Hayatın içindeki beklenmedik virajlar diyelim."



JASIKEVICIUS SORUSUNA CEVABI



"Bu seviyede 30'dan 10'a inemezsin. Bizim inancımız 20 ile de başarılı bir takım yaratabileceğimiz. Maurizio bizimle kaldı, ummalı bir çalışma yapıyor. Enteresan isimlerle ilgili açıklamalar çok yakında gelebilir. Jasikevicius, genç bir Obradovic aslında. Gelecek vaadeden hocalardan birisi. Kim olursa olsun çok iyi bir isim olacak. Bazı oyuncularımız kontratı bittiği için ayrıldı, Derrick gibi, Tomas gibi, Nunnally gibi..."