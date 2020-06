Ali Koç, Obradovic ile görüşmeleri anlattı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zeljko Obradovic'in sözleşme görüşmesinde yaşananlar, Obra sonrası dönem ve planlarıyla ilgili konuştu.



Geride kalan sezonu değerlendiren Ali Koç, "Erkek basketbolda geçtiğimiz sezon sakatlıklar olana kadar özellikle EuroLeague'de tarihin en başarılı sezonlarından birini geçirdik. Sakatlıklardan sonra ise lig şampiyonluğunu son maçta kaçırdık. Bu sezon ise pandemi sürecine kadarki performansımız iyi değildi ancak Türkiye Kupası'nı da almıştık. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki basketbolda her zaman play-off'lar ve sezon sonlarındaki performans önemli ve belirleyici olandır. Belki de çok kötü başlayan sezonu hiç umulmayan başarılarla bitirecektik." yorumunu yaptı.



"GEÇMİŞTEN 10 MİLYON DOLAR BORÇLA ALDIK"



Ödemelerde yaşanan gecikmeleri anlatan Fenerbahçe Başkanı, "Erkek basketbol branşımızda sezon içinde yaşanan diğer konulara gelirsek. Evet sezon içinde maddi olarak çok zor zamanlar geçirdiğimiz, kulübümüzün durumu nedeniyle takımımızın ödemelerini uzun süre yapamadığımız zamanlar oldu. Bu bizim keyfimizden değil, maalesef içinde bulunduğumuz şartlarla ilgiliydi. Ayrıca şunu da ifade etmek isteriz ki ödemelerde yaşanan aksaklıklar sadece bizim dönemimizde yaşanmamıştır. Biz daha göreve geldiğimiz ilk günlerde, bizden önceki dönemden kalan basketbol şubesine ait 45 milyon liraya yakın (o günkü kurla 10 milyon dolar) borcu ödemiştik." açıklamasını yaptı.



"OBRADOVIC İLE GÖRÜŞMELER, ÇOK SICAKTI"



Obradovic ile yaptıkları görüşmeleri aktaran Ali Koç, "Hocamız ile de sezon ortası itibarıyla yaptığımız muhtelif görüşmelerde, kendisinin talebi doğrultusunda yeni sözleşme konusunu sezon sonuna bırakma konusunda mutabık kaldık. Sezon sonu geldiğinde ise tüm takımımızın ödemelerini düzene soktuktan sonra hocamız ile masaya oturduk. Pandemi süreci nedeniyle sınırlar açılır açılmaz hocamız İstanbul'a geldi. Gerçekten çok sıcak görüşmeler gerçekleşti." dedi.



Görüşmelerin içeriğini de aktaran Ali Koç, "Biz kafamızdakileri, gelecek sezonlar için düşüncelerimizi, bütçeleri, yapabileceklerimizi gerçekçi şekilde anlattık. Bu sezon bazı zorluklarla boğuşmamızdan ötürü ödemelerde gecikmelerimiz olduysa da önümüzdeki sezon daha düşük bütçeyle aksamaların olmayacağı taahhüdünü de verdik. Bununla birlikte, şu an elimizde bulunan kadromuzu oluşturduğumuz gibi, yine tamamen hocamızın istekleriyle kadromuzu yapılandıracağımızı ilettik. O da aynı şekilde bizimle tüm düşüncelerini samimiyetle paylaştı ve ailesi ile konuşup son kararını vereceğini ifade etti." ifadelerini kullandı.



"HOCAMIZIN KARARI, HEPİMİZİ ÜZDÜ"



Obradovic'in kararını da değerlendiren Ali Koç, "Sonrasında ise hocamız bize kararını bildirdi ve salı gecesi mektubunu da yollayarak 1 sezon takım çalıştırmak istemediğini iletti. Hocamızın hepimizi üzen bu kararını saygıyla karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.



"OBRA'YA TEŞEKKÜR TÖRENİ OLACAK"



Obradovic'e teşekkür töreni olacağını aktaran Fenerbahçe Başkanı, "Obradovic bu ailenin bir parçasıdır. Fenerbahçe tarihinin en kıymetli isimlerindendir. Kendisine de uyan ilk seyircili maçımızda efsanemize yakışan bir teşekkür töreni düzenleyeceğiz. Kendisiyle ilişkilerimiz, Fenerbahçe için istişarelerimiz de her zaman devam edecek. Ancak hayat devam etmek zorunda ve ediyor." dedi.



"BASKETBOLDA YENİ YAPILANMA, 1 AY İÇERİSİNDE"



Basketbol bütçesi ve planlamaları hakkında da bilgiler veren Ali Koç, "Bu gerçeklikle, Fenerbahçe'mizin hedefleri ve gerçekleri çerçevesinde hızlıca en mantıklı aksiyonları almak zorundayız. Bu kapsamda yeni hocamızı ve kadro yapılanmamızı da 1 ay içinde gerçekleştirip açıklamış olacağız. Maliyet katkı endeksi yüksek bir hoca ve oyuncu kadrosu ile enerjisi, başlangıç hikayesi güzel bir yola çıkacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezona göre mecburen daha düşük bütçeli bir kadro oluşturacağız. Demin de ifade ettiğimiz üzere, camia içinde bazılarımız buna tepki gösterebilir. Ama bizler içinde bulunduğumuz şartlarda, Fenerbahçe'nin geleceği için sorumlu olmak ve rasyonel adımları cesaretle atmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda kulübümüzün şartları daha iyi bir duruma geldiğinde, basketbol bütçesi yeniden eski haline getirilebilir." açıklamasını yaptı.