Ali Koç: 'Nihat Özdemir ceketini doğru çıkarsın'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Nihat Özdemir'de "Ali Koç düşmanlığı" olduğunu ve federasyonun sürekli aleyhlerine karar verdiğini söyledi.



Nihat Özdemir'in "Ben Fenerbahçe ceketini çıkararak göreve başladım" sözünü değerlendiren Koç, "Ceketini çıkarmış, doğru çıkarmalı... Federasyonda herkes tuttuğu takımın renklerini çıkarmalı diyoruz ve kimseyi de TFF'ye tavsiye etmedik. Ceketini çıkarmış ama herhalde öyle bir çıkarmış ki bir daha giymemek üzere çıkarmış." dedi.



Harcama limiti nedeniyle transfer yapamayan tek takım olduklarına dikkat çeken başkan, "Sezon içinde hakem atamaları, harcama limitleriyle yaşadıklarımız... Koskoca Süper Lig'de transfer yapma izni olmayan tek takım Fenerbahçe, bunu düşünebiliyor musunuz? Mali açıdan ne takımlar vardı, herkes transfer yaptı. Hiç transfer yapamayacak takımlar, bir sürü transfer yaptı. 18 takımın 17'si yapabilir, Fenerbahçe yapamaz dendi. Yok Zorlu'suymuş... Harcama limitinin 30'dan 40'a çıkmasını Fenerbahçe istiyor sözleri ile ilgili hiçbir talep olmamasına rağmen aylar sonra Fenerbahçe'nin talebi olmadı dedi. Bunu da düzeltmek çok kolaydı." ifadelerini kullandı.



Nihat Özdemir'in, TFF'den dışarı haber sızdırıldığını söylediğini belirten Ali Koç, "Biz her toplantıya gittiğimizde harcama limitleriyle ilgili, bir yayın kuruluşunun canlı yayın minibüsü kapının önünde oluyordu. Bir Cuma gibi, 5'te girdik, 6 buçukta çıktık, sonra bir kulübün resmi sitesinde 'Harcama limitinin artırılmasına karşıyız' diye bir açıklama çıktı. Kendisi sonra beni aradı, 'Buradan haber sızdırıyorlar' dedi. Böyle tatsız bir durum var, ama hiçbir federasyon başkanı, hiçbir kulübün iç işlerine karışamaz. Başarılıymış, başarılı değilmiş, haddine değildir! Nerede görülmüş böyle bir şey! Ali Koç husumeti öyle bir seviyeye gelmiş ki... Bu ilk değil, başkanvekiliyken de aynısını yaptı." diye konuştu.



