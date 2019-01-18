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Ali Koç, 'mor kutular'ı nasıl dolduracak?

Fenerbahçe Başkanı camiaya seslendiği programda, "Transferler bitmek üzere" dedi ve planladıkları bölgeleri mor kutularla işaretledi.

Kaynak: Sabah
Ali Koç, 'mor kutular'ı nasıl dolduracak?
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18 Ocak 2019 08:38
Fenerbahçe taraftarı merakla yeni transferleri bekliyor...

Camiaya seslenen Başkan Ali Koç, kadroya stoper, forvet arkası, sol açık, sağ açık ve santrfor takviyesi yapmak istediklerini söyledi. En az 3, mümkünse 4 mevkiye transfer olacağının altını çizdi. Sarılacivertlilerin görüştüğü 6 oyuncudan 4'ü yabancı, 2'si yerli...

EL SIKIŞILAN 2 YABANCI!

Yabancılardan ikisi konusunda kulüpler ve oyuncularla el sıkışıldı. Anlaşma sağlanan isimler Chelsea'den Victor Moses ve Leicester City'den Adrien Silva...

İki kulüp de oyuncuları öncelikle bonservisle elden çıkarmak istiyor. Ancak bu iki oyuncunun henüz bonservis olarak talibi yok.

FORVET LİSTESİNDE 2 YILDIZ VAR AMA...

Fenerbahçe'nin takip listesinde bulunan üçüncü yabancı ise Nijeryalı santrfor Odion Ighalo...

Çin kulübü Yatai'de forma giyen ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Ighalo için görüşmeler sürüyor. Sağ kanat olan ve forvette de görev yapan Ndongala da listedeki diğer isim. 27 yaşındaki oyuncu Genk'te forma giyiniyor. Ancak sarı-lacivertlilerin bir santrforu (Soldado-Slimani) elden çıkarmadan bu transferi gerçekleştirmesi zor gözüküyor.

İKİ YERLİ İÇİN BEKLEMEDE

İki yerli oyuncu Serdar Aziz ve Tolgay Arslan...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yüksek beklentileri nedeniyle iki transferde beklemede.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLADIĞI TRANSFER PLANI



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