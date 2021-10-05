Ali Koç mesajı gönderdi, Pereira gaza basacak!

Süper Lig lideri Fenerbahçe'de gözler milli ara sonrasına çevrildi.



Sarı-lacivertliler, sırasıyla Alanyaspor, Konyaspor (D), Kayserispor ve Galatasaray (D) ile zorlu maçlar oynayacak.



Giresunspor ve Kasımpaşa'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyetlerde Teknik Direktör Vitor Pereira'nın takımı, skor üstünlüğünü yakalayınca durgun bir futbol sergilemişti.



Bu yönde yapılan eleştirileri dikkate alacak olan Pereira, maç başlarındaki etkili futbolu 90 dakikaya yaymak için bazı taktik planlar yapacak.



"DAHA RAHAT VE DAHA KUVVETLİ"



Başkan Ali Koç, "Doğru yolda olduğumuzu söylüyorum ama arzu ettiğimiz futbola yaklaştık, tam orada değiliz. Maçları kazanıyoruz ama bundan sonraki süreçte maçları daha rahat ve daha kuvvetli skorlarla kazanmamızı diliyorum. Bunu yapacak güce sahibiz" diyerek Portekizli hocaya mesaj gönderdi.



