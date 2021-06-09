Ali Koç: 'Mecbur kalmadıkça satmayacağız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi basınıyla yaptığı sohbet toplantısında transfere değindi.
Kadrodaki kritik isimleri göndermek istemediklerini söyleyen Ali Koç, "Bizim kadromuz iyi, kuvvetli, yüzde 70 hazır. Mecbur kalmadıkça bel kemiğinden kimseyi satmak istemiyoruz ama cazip teklifler geliyor. En fazla 4-5 adet oyuncu nokta atışı yapmamız lazım. Ama oyuncu elden çıkarmamız gerekiyor. Yabancı kuralı aslında bizim lehimize ama bu şekilde yönetilemez" ifadelerini kullandı.
Kadrodaki kritik isimleri göndermek istemediklerini söyleyen Ali Koç, "Bizim kadromuz iyi, kuvvetli, yüzde 70 hazır. Mecbur kalmadıkça bel kemiğinden kimseyi satmak istemiyoruz ama cazip teklifler geliyor. En fazla 4-5 adet oyuncu nokta atışı yapmamız lazım. Ama oyuncu elden çıkarmamız gerekiyor. Yabancı kuralı aslında bizim lehimize ama bu şekilde yönetilemez" ifadelerini kullandı.