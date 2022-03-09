Fenerbahçe taraftarının istifaya davet ettiği, muhalefetin yaylım ateşine tuttuğu Ali Koç'un başkanlığı bırakmak gibi bir düşüncesi yok.Olağanüstü kongre çağrılarını cevapsız bırakan Ali Koç'un hedefi Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretini dindirmek. Trabzonspor maçı öncesi Faruk Ilgaz Tesislerinde yurt içi ve yurt dışından gelen dernek üyeleriyle yemek yiyen Koç, istifa beklentilerine karşı fikrini burada net olarak dile getirdi; "Ayrılmayı düşünmüyorum. Başarı gelmeden görevi bırakmayacağım."Tarihe "En başarısız başkan" olarak geçmek istemeyen Ali Koç, özlenen şampiyonluk için yoğun mesai harcıyor. Camiada Löw beklentileri sürerken, Almanya'dan gelen üyelerle tecrübeli hoca hakkında konuşması da başkanın bu işi bitirdiği şeklinde yorumlandı. Öte yandan Ali Koç, dün Almanya'ya gitti. Başkanın prensip anlaşmasına vardığı Löw'le gelecek sezonun plan ve projelerini masaya yatırdığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamla anlaşmanın da kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.