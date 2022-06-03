Ali Koç, Kulüpler Birliği'ne aday oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığına aday oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç, Kulüpler Birliği'ne aday oldu
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03 Haziran 2022 18:36
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı için harekete geçti.

Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin başkanı Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı için resmen aday oldu.

Ali Koç, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayın programında Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday olmayı düşündüğünü söylemişti.

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