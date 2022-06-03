Ali Koç, Kulüpler Birliği'ne aday oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı için harekete geçti.
Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin başkanı Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı için resmen aday oldu.
Ali Koç, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayın programında Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday olmayı düşündüğünü söylemişti.
Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin başkanı Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı için resmen aday oldu.
Ali Koç, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayın programında Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday olmayı düşündüğünü söylemişti.
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