Ali Koç, Kulüpler Birliği'ne aday oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı için harekete geçti.



Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin başkanı Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı için resmen aday oldu.



Ali Koç, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayın programında Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday olmayı düşündüğünü söylemişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ