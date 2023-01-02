Ali Koç konuştu, MHK maça atadı

Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklanırken, Yasin Kol'un yeniden maç alması dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç konuştu, MHK maça atadı
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02 Ocak 2023 13:22
Süper Lig'de 14 Ağustos tarihinde oynanan ve 3-3 biten Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından bir süre dinlendirilen ve sonrasında ligde sadece 3 maça atanan Yasin Kol'a yeniden görev verildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Devre arasında Süper Lig hakemliği bitirilecek. Belki bu söylediklerimden sonra karar değişecektir" dediği Yasin Kol, Kasımpaşa - Alanyaspor maçına atandı.

Yasin Kol, Süper Lig'de son olarak 8 Ekim'de oynanan İstanbulspor - Ankaragücü karşılaşmasında görev yaptı. O maçı Başkent ekibi 2-1 kazandı.

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