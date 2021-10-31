'Ali Koç istifa' seslerini Konya başkanı susturdu

Süper Lig'de oynanan Konyaspor - Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin başkanı Fatih Özgökçen, "Ali Koç istifa" tezahüratına müdahale etti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'Ali Koç istifa' seslerini Konya başkanı susturdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2021 10:10
Konyaspor - Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin başkanı Fatih Özgökçen, "Ali Koç istifa" tezahüratına müdahale etti.

Konyaspor-Fenerbahçe maçının son dakikalarında ev sahibi takımın taraftarları, "Ali Koç istifa", "Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon!" diye tempo tutmaya başladı.

Yeşil beyazlı kulübün başkanı Fatih Özgökçen bunun üzerine oturduğu yerden kalkarak taraftarlarına eliyle 'susun' işareti yaptı ve susturdu. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.