'Ali Koç istifa' seslerini Konya başkanı susturdu

Konyaspor - Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin başkanı Fatih Özgökçen, "Ali Koç istifa" tezahüratına müdahale etti.
Konyaspor-Fenerbahçe maçının son dakikalarında ev sahibi takımın taraftarları, "Ali Koç istifa", "Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon!" diye tempo tutmaya başladı.
Yeşil beyazlı kulübün başkanı Fatih Özgökçen bunun üzerine oturduğu yerden kalkarak taraftarlarına eliyle 'susun' işareti yaptı ve susturdu.
Konyaspor-Fenerbahçe maçının son dakikalarında ev sahibi takımın taraftarları, "Ali Koç istifa", "Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon!" diye tempo tutmaya başladı.
Yeşil beyazlı kulübün başkanı Fatih Özgökçen bunun üzerine oturduğu yerden kalkarak taraftarlarına eliyle 'susun' işareti yaptı ve susturdu.