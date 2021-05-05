Ali Koç isimli hakem Fenerbahçe maçına atandı, kriz çıktı!

U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir hakem ataması gerçekleşti.
Fenerbahçe U19 - Ankaragücü U19 maçına hakem Ali Koç'un atanması, sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan oldu.
Yaşanan bu ilginç isim benzerliği nedeniyle kısa sürede binlerce yorum yapıldı.
"SERDAR TATLI GÖREVDEN ALDI"
Konuyla ilgili olarak A Spor'da açıklama yapan eski hakem Erman Toroğlu "Bu nasıl bir iş, bunu nasıl yaparlar! Serdar Tatlı, bu maça isim benzerliği bile olsa Ali Koç'u atayanları görevden aldı." dedi.
"BÖYLE BİR ATAMAYA NE GEREK VAR?"
Açıklamalarına devam eden Erman Toroğlu "İleride belki Fenerbahçe maçı yönetir ama şu aşamada yapılmaz. Belki mükemmel bir hakem olur, ismi Ali Koç olması, hakemlik yapmasına engel değil ama ne gereği var? Yüzlerce hakem var. Hakem aleminde herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor" diye konuştu.
Fenerbahçe U19 - Ankaragücü U19 maçına hakem Ali Koç'un atanması, sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan oldu.
Yaşanan bu ilginç isim benzerliği nedeniyle kısa sürede binlerce yorum yapıldı.
"SERDAR TATLI GÖREVDEN ALDI"
Konuyla ilgili olarak A Spor'da açıklama yapan eski hakem Erman Toroğlu "Bu nasıl bir iş, bunu nasıl yaparlar! Serdar Tatlı, bu maça isim benzerliği bile olsa Ali Koç'u atayanları görevden aldı." dedi.
"BÖYLE BİR ATAMAYA NE GEREK VAR?"
Açıklamalarına devam eden Erman Toroğlu "İleride belki Fenerbahçe maçı yönetir ama şu aşamada yapılmaz. Belki mükemmel bir hakem olur, ismi Ali Koç olması, hakemlik yapmasına engel değil ama ne gereği var? Yüzlerce hakem var. Hakem aleminde herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor" diye konuştu.