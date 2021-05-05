Ali Koç isimli hakem Fenerbahçe maçına atandı, kriz çıktı!

U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir hakem ataması gerçekleşti.Fenerbahçe U19 - Ankaragücü U19 maçına hakem Ali Koç'un atanması, sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan oldu.Yaşanan bu ilginç isim benzerliği nedeniyle kısa sürede binlerce yorum yapıldı.Konuyla ilgili olarak A Spor'da açıklama yapan eski hakem Erman Toroğlu "" dedi.Açıklamalarına devam eden Erman Toroğlu "" diye konuştu.