Ali Koç 'ilk'e karar verecek!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, sezonun Jorge Jesus ile tamamlanması halinde başkanlık kariyerinde bir ilke imza atacak.Aziz Yıldırım'ın çeyrek asırlık başkanlık serüvenine son vererek koltuğa oturan Ali Koç, futbol takımını ilk kez Phillip Cocu'ya emanet etmişti. Hatta Hollandalı teknik adamla yapılan imza töreninde de, "Arzum, başkanlık sürecimde ilk ve son teknik direktör anlaşması olması" demişti. Ancak Cocu'nun ömrü sadece 15 maç sürmüştü.Ardından Erwin Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve İsmail Kartal ile çalışan Fenerbahçe Başkanı, sezon başında ise büyük bir ismi göreve getirdi: Jorge Jesus. Sadece 1 yıllık kontratı olan Portekizli hoca sezonu tamamlarsa; Ali Koç da sezonu başladığı bir teknik adamla bitirmiş olacak.