Ali Koç ile taraftarlar arasında tartışma

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hangi Kredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalmasına bazı taraftarlar tepki gösterdi.
Oyun içinde zaman zaman hata yapan oyuncuları ıslıklayan taraftarlar, maç bitiminde de skorun 3-3 olması nedeniyle tepkilerine devam etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonu tribünde bazı taraftarlarla tartıştı.
Ali Koç, taraftarlarla yaşadığı tartışma sonrasında ilk haftada tepkinin olmaması gerektiğini belirtti.
Oyun içinde zaman zaman hata yapan oyuncuları ıslıklayan taraftarlar, maç bitiminde de skorun 3-3 olması nedeniyle tepkilerine devam etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonu tribünde bazı taraftarlarla tartıştı.
Ali Koç, taraftarlarla yaşadığı tartışma sonrasında ilk haftada tepkinin olmaması gerektiğini belirtti.
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