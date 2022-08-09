Ali Koç ile taraftarlar arasında tartışma

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hangi Kredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalmasına bazı taraftarlar tepki gösterdi.



Oyun içinde zaman zaman hata yapan oyuncuları ıslıklayan taraftarlar, maç bitiminde de skorun 3-3 olması nedeniyle tepkilerine devam etti.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonu tribünde bazı taraftarlarla tartıştı.



Ali Koç, taraftarlarla yaşadığı tartışma sonrasında ilk haftada tepkinin olmaması gerektiğini belirtti.





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