Ali Koç ile taraftarlar arasında tartışma

Fenerbaheç Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında tartışma çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç ile taraftarlar arasında tartışma
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09 Ağustos 2022 00:47
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hangi Kredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalmasına bazı taraftarlar tepki gösterdi.

Oyun içinde zaman zaman hata yapan oyuncuları ıslıklayan taraftarlar, maç bitiminde de skorun 3-3 olması nedeniyle tepkilerine devam etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonu tribünde bazı taraftarlarla tartıştı.

Ali Koç, taraftarlarla yaşadığı tartışma sonrasında ilk haftada tepkinin olmaması gerektiğini belirtti.

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