"Ali Koç ile Aziz Yıldırım barışsın! Bayramda görüşün"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Aziz Yıldırım ile Ali Koç'u barıştırmak için hareke geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Ali Koç ile Aziz Yıldırım barışsın! Bayramda görüşün'
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24 Nisan 2021 13:34
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç'u barıştırmak için ilk adımı attı.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vefa Küçük, Aziz Yıldırım'a ve Ali Koç'a barışmaları için çağrıda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün önemli isimlerinden Vefa Küçük "Seçimden önce Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ı bir araya getirmek istedim ama olmadı. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Ramazan'da kırgınlıklar ve dargınlıklar giderilir. İki başkana da sesleniyorum. Münasip olanı, Aziz Yıldırım'ı evinde ziyaret etmektir. Aziz Yıldırım 3 bayram gününde, hangi günde müsaitse, Ali Koç'a o günü bildirsin. Ben de o ziyarete katılacağım ve kırgınlık giderilsin." dedi.



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