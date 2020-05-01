Ali Koç hesapları kapattı: 130 milyon TL

Futbolcuların geçen sezondan ve bu yıldan, toplam 130 milyon TL'ye yakın alacakları ödendi. Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı verme konusunda da sorunu kalmadı.

Haber; Akşam
Ali Koç hesapları kapattı: 130 milyon TL
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01 Mayıs 2020 11:16
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç hesapları kapattı. Geçen yıldan kulübün yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu olduğu, bu sezon da şubat, mart ve nisan maaşlarının ödenmediğin gündeme getirilmişti.

Başkan Ali Koç bu birikmiş ödemeleri yaparak, futbolcuların yüzünü güldürdü. Liglerin başlama ihtimaline karşılık oyuncuların pandemi döneminde moralini yükseltmeyi hedefleyen yönetim, bu ödemelerin ardından UEFA ile olan 'Borçsuzluk kağıdı' sorununu da aşmış oldu.

Toplam 130 milyon TL'yi bulan ödemelerin, uzun süredir ücretlerini alamayan yabancı oyuncular tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.

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