Ali Koç: 'Her yıl yeni 100 milyon dolar lazım'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüübn maddi duruu ve borç rakamıyla ilgili konuştu.



Ali Koç, "Bu konu hakkında öncelikle şunu hassasiyetle vurgulamak isterim. Evladıma miras bu sevda diye dile getirdiğimiz bağlılığımız çerçevesinde, alışılmış olan düzene ve yaklaşıma biraz uzak olsa da, evet ben Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığına ve borç tablosuna çok fazla önem veriyorum. Göreve geldiğimizde herkesin bildiği gibi dehşet verici seviyede bir borç yükü devralmıştık. Ki bu borç her yıl ciddi oranda artarak, üzerine koyarak ilerlemekte ve kan kaybı hızla devam etmekteydi. Biz göreve geldiğimizden beri 2 senedir borcumuz artmadı. Kan kaybımızı durdurmuş vaziyetteyiz." dedi.



"HER YIL 100 MİLYON DOLAR LAZIM"



Fenerbahçe Başkanı, "Fakat henüz bu anlamda daha yolun, yapılması gerekenlerin başındayız. Halen kulübümüzün yıllık açığı, yani her yıl yönetimin kendisinin yeni kaynak bularak kapatması gereken tutar 100 milyon dolar seviyelerinde." açıklamasını yaptı.



Ali Koç, "Fenerbahçe ne zaman mali anlamda kendi kendini döndüren bir yapıya gelir, işte o zaman mali bağımsızlık hayalimizin gerçekleşmeye başladığından bahsedebiliriz." ifadelerini kullandı.