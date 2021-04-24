Ali Koç: 'Gelecek sene güçlü bir basketbol takımı geliyor'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı hakkında açıklamalarda bulundu ve gelecek sezon transfer çalışmalarına başlandığını belirtti.



Yeni sezon çalışmalarının çok önceden başladığını söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe Beko sezona olumsuz sonuçlarla başladı. Efsane hocamız Zeljko Obradovic'ten sonra yeni sisteme geçmek kolay olmayacaktı. ancak takımımız müthiş bir toparlanma "sergiledi. Hocamız ve Sertac Komsuoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. CSKA Moskova öncesi koronavirüs sıkıntısı yaşadık. 6-7 oyuncuyla son maçı bitirmeye çalıştık. Oyuncularımıza teşekkür ederim. Yeni sezon hazırlıklarımız çok önce başladı. Yeni sezonda çok güçlü bir takımla mücadele edeceğiz. Rus takımlarıyla hem erkek hem de kadınlar da karşılaştık. Onlar aşı olarak bizimle karşılaştı. Türkiye'de sporcular sonra geliyor, bunu saygıyla karşılıyoruz. Umarım Türkiye'de de takımlar bizim gibi aşı olmadan mücadele ediyordur." dedi.



Fenerbahçe Beko, EuroLeague çeyrek final serisinde CSKA Moskova'ya karşı 2-0 mağlup durumda.



